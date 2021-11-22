Üç Kuruş Konyalı kimin oğlu? Üç Kuruş Alişan Uğur kimdir? Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kaç yaşında, nereli?
Show TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan 'Üç Kuruş' dizisi, kısa sürede beğeni topladı. Dizide Konyalı karakteri dikkat çekti. O isim hakkında Üç Kuruş Konyalı kimin oğlu? sorusuna yanıt arandı. Başrollerini Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse gibi isimlerin paylaştığı dizide; genç internet korsanı 'Konyalı' karakteriyle Alişan Uğur, izleyici karşısına çıktı. Peki, Üç Kuruş Konyalı Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, babası kimdir?
Üç Kuruş Konyalı kimin oğlu? Üç Kuruş Konyalı Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, babası kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünü üstlendiği Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz pazartesi izleyiciyle buluştu. Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı dizi, ilk bölümüyle adından söz ettirdi.
Üç Kuruş dizisinde Konyalı karakterini canlandıran isim Alişan Uğur'dur. Öte yandan 'Üç Kuruş' dizisi Alişan Uğur'un ilk oyunculuk deneyimi değil. Genç oyuncu daha önce Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filminde Rich, ve 'Hekimoğlu' dizisinde piyanist Efe karakterlerini canlandırdı.
Üç Kuruş'ta, bilgisayar ve yasal olmayan siteler konusunda uzman bir karakter olan 'Konyalı'yı canlandıran Alişan Uğur aynı zamanda ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.
1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında aldı. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de aldı.
Özkan Uğur ve dünyaya 'Ağır Roman' oyunu ile Türkiye'nin adını duyuran koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğlu olan Alişan Uğur babası gibi müzikle de yakından ilgili.
Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art'da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ''Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım'' kelimeleriyle anlatmıştı.
Haberler.com - Gündem