Üç Kuruş Ferhan kimdir? Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Üç Kuruş Ferhan kimdir? Diren Polatoğulları kimdir? Ferhan gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini yapmış olduğu Üç Kuruş dizisi ele aldığı konusu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ferhan karakterine hayat veren Diren Polatoğulları ise araştırılıyor. Peki Üç Kuruş'un Ferhan'ı Diren Polaroğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında ve nereli?

ÜÇ KURUŞ FERHAN KİMDİR?

Ferhan, bazı geceler türkü barlarda sahne almaktadır. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamının meleği Ferhan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir.

ÜÇ KURUŞ FERHAN GERÇEK ADI NEDİR?

Üç Kuruş dizisinde Ferhan karakterini canlandıran isim Diren Polatoğulları'dır.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.

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