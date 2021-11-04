Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü ismin oğlu çıktı

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünü üstlendiği Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz pazartesi izleyiciyle buluştu. Show TV'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisi daha ilk bölümden izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

ÖZKAN UĞUR'UN OĞLU

Üç Kuruş'ta Konyalı karakterini canlandıran Alişan Uğur'un ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

ALİŞAN UĞUR KİMDİR?

Üç Kuruş dizisi Alişan Uğur'un ilk oyunculuk deneyimi değil. Genç oyuncu daha önce Karakomik filminde Rich, ve Hekimoğlu dizisinde piyanist Efe karakterlerini canlandırdı. 1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında aldı. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de aldı. Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art'da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ''Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım'' kelimeleriyle anlatıyor.

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