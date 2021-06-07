Üç Kuruş dizisi oyuncuları kim? Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi açıklandı mı?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Çukur'un ekranlara veda edeceği haberinin gelmesinin ardından yerine getirilmesi planlanan Üç Kuruş adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtildi. Başrollerini Taner Ölmezi, Ozan Dolunay, Murat Yıldırım, Leyla Tanlar, Sinem Ünsal'ın olacağı iddia ediliyor. Peki, Üç Kuruş dizisi konusu nedir? Üç Kuruş dizisi oyuncuları kim? Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi açıklandı mı?

TV 100'den Birsen Altuntaş, dizi kulislerindeki bomba gelişmeyi paylaştı. Buna göre Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur'un kısa süre sonra final yapacağı biliniyordu. Dizinin final yapması nedeniyle üzülen Çukur hayranlarına iyi haber geldi.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine Üç Kuruş adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi. Dizinin başrolü için görüşülen erkek oyunculardan birinin ise Medcezir ve Mucize Doktor dizilerindeki oyunculuğuyla akıllara kazınan Taner Ölmez olduğu kaydedildi.

Üç Kuruş Dizisi için adı geçen oyuncular kimler:

Taner Ölmez

Ozan Dolunay

Murat Yıldırım

Leyla Tanlar

Sinem Ünsal

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin senaryo ve oyuncu kadrosu için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği öğrenilirken, başrol için ismi geçen Taner Ölmez'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Buna rağmen, Ölmez'in hayranları şimdiden yeni dizinin heyecanına girdi. Genç oyuncu son olarak Mucize Doktor dizisiyle ekranlara gelmiş ve Ali Vefa karakteriyle gönülleri kazanmıştı.