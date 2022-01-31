Üç Kuruş CANLI izle! Show TV Üç Kuruş 12. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş canlı izle! Show TV Üç Kuruş 12. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Bahar, Efe ve Leyla arasında gerginlik yaşanırken Azade'nin Kartal'ın evine gelmesi herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Aksiyon dolu dakikaların ekrana geldiği tanıtımda İrfan, Neriman'dan Leyla'yı getirmesini isterken Oktay'ın sert tepkisi karşısında Neriman'ın ağır sözleri iki kardeş arasında sesleri yükseltiyor. Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter merak konusu olurken Baybars ile karşı karşıya geldiği anlar heyecanla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ CANLI İZLE

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ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor. ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Üç Kuruş'un 11. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar ÜÇ KURUŞ KONUSU NE? Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER? Ana karakterler Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri. Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri. İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil. Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı. Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi. Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası. Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası. Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası. Yardımcı karakterler Ruşen (Mustafa Kırantepe) Şesu (Uğur Yıldıran) Batu (Aytaç Uşun) Mesut (Cenk Kangöz) Hazal (Tuğçe Yolcu) Bülent (Burak Altay) Şahin (Umutcan Ütebay) Halide (Damla Makar) Nesrin (Melisa Yıldırımer) Semiha (Süreyya Kilimci) Konyalı (Alişan Uğur) Sahir (Muttalip Müjdeci) Peri (Asena Girişken) Mirsad (Erkan Üçüncü) Neşe (Aylin Engör) Kamil (Volkan Kıran) Ahmet (Özkan Özipek) Seco (Ömer Çobanoğlu) Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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