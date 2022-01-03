Üç Kuruş neden yok? Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş yeni bölümü haftaya mı gelecek? Üç Kuruş bu akşam yok mu? Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş neden yok? Üç Kuruş yeni bölümü haftaya mı gelecek? Üç Kuruş bu akşam yok mu? merak etmişti. Peki, Üç Kuruş neden yok, ne zaman başlar?

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Fakat dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Üç Kuruş yeni bölümü haftaya 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak. Bu hafta hemen hemen tüm diziler yılbaşı arası veriyor.

ÜÇ KURUŞ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Üç Kuruş dizisi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 haftalık yılbaşı arası vermiştir. Dizinin yeni bölümü haftaya 10 Ocak günü ekranlara gelecektir.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.

İrfan Kahraman (Diren Polatoğulları): Seri katildir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Nezih Yöndel (Zafer Algöz): Bahar'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babasıdır.

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