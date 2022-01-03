Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş neden yok? Üç Kuruş yeni bölümü haftaya mı gelecek? Üç Kuruş bu akşam yok mu?
Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş bugün Show TV yayın akışında yer almadı. Peki, Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş neden yok? Üç Kuruş yeni bölümü haftaya mı gelecek? Üç Kuruş bu akşam yok mu? Detaylar sizlerle...
Üç Kuruş neden yok? Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş yeni bölümü haftaya mı gelecek? Üç Kuruş bu akşam yok mu? Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş neden yok? Üç Kuruş yeni bölümü haftaya mı gelecek? Üç Kuruş bu akşam yok mu? merak etmişti. Peki, Üç Kuruş neden yok, ne zaman başlar?
Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Fakat dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Üç Kuruş yeni bölümü haftaya 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak. Bu hafta hemen hemen tüm diziler yılbaşı arası veriyor.
Üç Kuruş dizisi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 haftalık yılbaşı arası vermiştir. Dizinin yeni bölümü haftaya 10 Ocak günü ekranlara gelecektir.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.
Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.
İrfan Kahraman (Diren Polatoğulları): Seri katildir.
Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.
Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.
Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.
Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.
Nezih Yöndel (Zafer Algöz): Bahar'ın babasıdır.
Baybars (Kadir Çermik): Mafya babasıdır.
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