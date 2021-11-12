Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

ATV'de yayınlanan Üç Kuruş yeni sezonunda da izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Son bölümün sonunda yayınlanan fragman büyük ses getirirken izleyemeyen, kaçıranlar internette fragman ile ilgili arama yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Üç Kuruş yeni bolum fragmanı izle! Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?" gibi soru ve konuları aratmakta. Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanı ve daha birçok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruşun 2. Bölümünde; Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır. Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun koz olan Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN?

Üç Kuruş yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ile kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç. Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe. Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yildirimer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci. Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engor, Volkan Kiran, Ozkan Ozipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları vardır.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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