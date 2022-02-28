Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yeni bölümünün ardından merakla 17. bölümü bekleyen Üç Kuruş izleyicileri Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 17. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe'nin Leyla'nın çalıştığı mekana gittiği tanıtımda ayrılan fakat birbirinden vazgeçemeyen ikilinin ilişkisinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. Leyla'nın Bahar'dan hesap sorması dikkat çekerken Kartal, Şesu ve Ruşen'in saldırıya geçtiği hareketli anlar heyecanı yükseltiyor. Efe ve Çetin, peşindeki silahlı adamlardan kaçmaya çalışırken Efe'nin "Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü… Kuş kafese giriyor artık!" sözleri, "Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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