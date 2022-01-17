Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından izleyiciler, Üç Kuruş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 11. bölüm fragmanı çıktı mı? Üç Kuruş son fragman ne zaman çıkacak?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 10. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 11. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak?

ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 11. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 10. bölümün ardından 11. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 9. Bölümünde; Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 10. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efe'nin amirine söylediği "Bana izin ver, aralarına gireyim!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda İrfan, ortak düşmanları için Kartal ve Efe ile görüşüyor. Kartal ve Efe'nin bir gece kulübüne bıraktıkları hediye merak konusu olurken Nezih ve adamlarının, Çıngıraklı'da olduğu anlarda ise gerilim yükseliyor. Nezih, Kartal'a silah çekerken "İkili arasındaki savaşın galibi kim olacak?" sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

Haberler.com - Gündem