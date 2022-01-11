Üç Kuruş 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Show TV'nin fenomen dizisi Üç Kuruş, pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Son olarak yılbaşı arası veren dizinin 10 Ocak Pazartesi günü yayında olacağı ön görülüyordu. Ancak dizi yayın akışında bulunmadı. Üç Kuruş setinde görülen koronavirüs vakaları son günlerde gündeme geliyordu. İşte, Üç Kuruş dizisi yeni bölüm tarihi...

BU AKŞAM ÜÇ KURUŞ NEDEN YOK?

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımı Üç Kuruş, yılbaşından dolayı geçtiğimiz hafta yayımlanmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları 10 Ocak günü yayımlanacak bölüm için sete çıkacakken sette görülen korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı. Üç Kuruş dizisinin 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle ekrana gelemeyeceği öne sürülüyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi isimleri buluşturan Üç Kuruş yeni bölümünün 17 Ocak Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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