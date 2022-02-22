Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 1. bölüm bugün var mı? Üç Kız Kardeş 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kız Kardeş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kız Kardeş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, Üç Kız Kardeş bölüm bugün mü, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

Üç Kız Kardeş 1. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi "Üç Kız Kardeş" yarın akşam 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.