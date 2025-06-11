Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Kağıtçı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Kağıtçı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Üç Kağıtçı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Üç Kağıtçı konusu, özeti ve Üç Kağıtçı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Üç Kağıtçı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Üç Kağıtçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üç Kağıtçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Üç Kağıtçı konusu nedir, Üç Kağıtçı oyuncuları kimler ve Üç Kağıtçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Almanya da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının ermiş e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

Ahmet Turgutlu - Kasap

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı : 1981

Nerede Çekildi: Sarıyer'e bağlı Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Gümüşdere'de çekilmiştir

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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