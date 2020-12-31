Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
31.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:54
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bodrum'un boş sokakları Cadde ve sokaklardaki yılbaşı ışıklandırmaları Polis ekiplerinin denetimi MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Bodrum'un boş sokakları
Cadde ve sokaklardaki yılbaşı ışıklandırmaları
Polis ekiplerinin denetimi MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı