Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:54

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bodrum'un boş sokakları Cadde ve sokaklardaki yılbaşı ışıklandırmaları Polis ekiplerinin denetimi MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Bodrum'un boş sokakları

Cadde ve sokaklardaki yılbaşı ışıklandırmaları

Polis ekiplerinin denetimi MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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