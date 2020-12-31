Son dakika haberleri: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bodrum'un boş sokakları Cadde ve sokaklardaki yılbaşı ışıklandırmaları Polis ekiplerinin denetimi MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.