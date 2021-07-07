Üç gün sonra düğünü olacaktı, 9 katlı binanın terasından düşüp öldü
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Üç gün sonra düğünü olacaktı, 9 katlı binanın terasından düşüp öldü

Üç gün sonra düğünü olacaktı, 9 katlı binanın terasından düşüp öldü
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

IĞDIR'da, yapımı devam eden 9 katlı binanın terasından düşen İlhan Tuncer Filizkıran (31), hayatını kaybetti.

IĞDIR'da, yapımı devam eden 9 katlı binanın terasından düşen İlhan Tuncer Filizkıran (31), hayatını kaybetti. Filizkıran'ın 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenilirken, polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'ndeki yapımı devam 9 katlı binada meydana geldi. Iğdır'da ikinci el otomobil alım- satım işi yapan İlhan Tuncer Filizkıran, bilinmeyen nedenle apartmanın teras katından düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Filizkıran, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Filizkıran, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

3 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan, Iğdır'da 3 gün sonra düğünü olacağı öğrenilen İlhan Tuncer Filizkıran'ın intihar mı ettiği yoksa kazayla mı düştüğü polis tarafından araştırılıyor.


Üç gün sonra düğünü olacaktı, 9 katlı binanın terasından düşüp öldü
Üç gün sonra düğünü olacaktı, 9 katlı binanın terasından düşüp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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