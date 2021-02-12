Üç ayların başlangıcı ne zaman? 3 aylar ne zaman? 3 aylar mesajları!
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Üç ayların başlangıcı ne zaman? 3 aylar ne zaman? 3 aylar mesajları!

12.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:50
Üç ayların başlangıcı ne zaman? 3 aylar ne zaman? 3 aylar mesajları!

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Üç ayların başlangıcı ne zaman? 3 aylar ne zaman? 3 aylar mesajları!

Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 aylar, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Üç ayların başlangıcı ne zaman? 3 aylar ne zaman? 3 aylar mesajları!

3 AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN? 3 AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 2021'de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek. Üç aylar 2021'de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:49:45. #1.14#
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