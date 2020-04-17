Üç aylar nedir? Üç aylarda neden oruç tutulur? Üç ayların hikmeti ve fazileti nedir? Üç aylar nelerdir? Üç aylar müslümanlar için belirtilen en bereketli ve huzurlu aylardır. Bu aylarda yapılan ibadetlerden tutulan oruçlara kadar özel bir önem taşır. Ramazanın da aralarında bulduğu üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Detaylar haberimizde.

İçerisinde mübarek Ramazan ayınında olduğu üç aylardayız. Üç aylar müslümanlar için oldukça önemlidir. Üç aylarda yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların ve hayır işlerinin özel bir manası bulunmaktadır. Üç aylarda oruç tutmanın hükmü ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

ÜÇ AYLAR NELERDİR?

Recep

Şaban

Ramazan

ÜÇ AYLAR NEDİR VE ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.

Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde8 "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin?(s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç aylar

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber?(s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı..." (Bakara,3 2,/183)

Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün "Kanaat bitmeyen bir hazinedir (Beyhakî, "Zühd",2/88)