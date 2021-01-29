Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı takvimi
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı takvimi

29.01.2021 00:36 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:39
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı takvimi

İslam dünyasında rahmeti ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan recep ayının başlangıç tarihi ilgili bir şekilde araştırılıyor. Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı takvimiyle birlikte, üç ayların bu yıl ne zaman idrak edileceği belli oldu. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 üç aylar başlangıcı takvimi

Üç aylar ne zaman başlangıcı, Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, 2021 üç ayların başlangıç tarihi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Recep ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili 2021 yılının ilk kandili olacak.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

ÜÇ AYLAR'DA PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI DUA

Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

"Ey Allâh'ımız! Receb ve Şâbân'ı mübârek eyle, Ramazan'a mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar'ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

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