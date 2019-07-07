Üç Arka Kameralı Meizu 16s Pro, Bir Online Alışveriş Sitesinde Görüntülendi

2019 yılı akıllı telefon trendleri olan çentik, delikli ekran ve kızaklı kamera gibi akımlara kapılmayarak kendi özgün tasarımını oluşturan Meizu, 16 isimli modelindeki tasarım anlayışını devam ettirerek 16s modelini duyurmuştu. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan Meizu 16s'in benzer güçte ancak ekran ve kamera geliştirmeleri içeren Pro modelinin de yakında tanıtılacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Meizu 16 (ülkemizde 16th) ve 16 Plus olarak iki farklı model hâlinde amiral gemisi cihazlarını tanıtan Meizu, bu yıl sadece 16s ve nispeten daha uygun fiyatlı 16Xs modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise üç arka kameralı Meizu 16s Pro, Çinli alışveriş sitesi Taobao'da görüntülendi.

Meizu 16s'e göre ciddi tasarım değişiklikleri içermeyen 16s Pro, üçlü arka kamerasıyla 16s'ten ayrılacak. Hatırlayacak olursak Meizu 16s modelinde biri 48 MP geniş açılı, biri de 20 MP telefoto olmak üzere çift arka kamera bulunuyordu. Meizu 16s Pro'da bulunacak üçüncü kameranın ise ultra geniş açı özelliğine sahip olacağı söylentiler arasında.

Meizu 16s modelinde de olduğu gibi arka tarafında herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmayan cihazın ekrana gömülü parmak izi okuyucuyla geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Paylaşılan görüntülerde cihazın teknik detayları yer almasa da Meizu 16s Pro'nun da gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alması bekleniyor.

Taobao'da listelenen Meizu 16s Pro, 3 Temmuz tarihinden beri ön siparişe açılmış durumda ve cihazın resmi çıkış tarihinin Ağustos ayı olduğu biliniyor. Önümüzdeki haftalarda Meizu 16s Pro hakkında daha fazla detaya ulaşıyor ve sizlere aktarıyor olacağız.