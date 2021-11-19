Ubisoft, Yarış oyunu The Crew 2'yi Ücretsiz Yaptı

Geçtiğimiz günlerde 35. Yılına girmesinin sevincini kutlayan Ubisoft, oyuncularına ücretsiz Oyunlar, hediyeler ve ödüller dağıtmaya devam ediyor.

Ubisoft, Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory'yi ücretsiz yaptıktan sonra şimdi de Haziran 2018'de çıkarttığı ikinci oyunu The Crew 2'yi Xbox, PC ve Stadia'da kısa süreli ücretsiz olarak oyuncuların erişimine sundu.

Hafta sonu ücretsiz oynama etkinliği ile oyunu bugünden 22 Kasım tarihine kadar ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Eğer 22 Kasım'dan sonra oynamaya devam etmek isterseniz,oyunu satın almanız gerekli. Ücretsiz oynadığın süreçte oyunda kaydettiğiniz ilerleme ise oyunu satın aldığınız takdirde kaldığınız yerden devam edicek. Oyunun standart versiyonu Ubisoft Store'da %80 indirime sahip olarak 45,00 ? gibi bir ücretle alınabiliyor.

Oyuna bu bağlantı üzerinden ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet