Ubisoft'un Beklenen Oyunu Far Cry 6, Amerika'da Geçmeyecek!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ubisoft'un Beklenen Oyunu Far Cry 6, Amerika'da Geçmeyecek!

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde şirketin 2020 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamış ve Mart 2021'e kadar beş adet AAA oyun çıkaracaklarını

Ubisoft'un Beklenen Oyunu Far Cry 6, Amerika'da Geçmeyecek!
09.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:53

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde şirketin 2020 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamış ve Mart 2021'e kadar beş adet AAA oyun çıkaracaklarını duyurmuştu. Gelecek oyunların Assassin's Creed Valhalla, Rainbox Six Quarantine, Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters olduğunu biliyoruz. Söylentilere göre beşinci oyun Far Cry 6 olacak. Far Cry 6 oyunu hakkında sızıntılar şimdiden gelmeye başladı.

Far Cry 6, Egzotik Bölgelerde Geçecek

Aksiyon rol yapma oyunu Assassin's Creed Valhalla, üç oyunculu taktiksel co-op oyun Rainbox Six Quarantine, aksiyon-macera oyunu Watch Dogs: Legion ve Assassin's Creed Odyssey'nin yapımcılarından macera oyunu Gods & Monsters, Ubisoft'un beklenen yeni oyunları olacak ki bunu zaten biliyorsunuzdur. Ubisoft yapımı AAA oyunları listesinin son isminin Far Cry 6 olması bekleniyor. Game Reactor'e göre Ubisoft, Far Cry 6 oyununda Amerika kıyılarından uzaklaşıp oyunculara egzotik bölgelere sokacak.

Far Cry 6 Oyunu Ne Zaman Gösterilecek?

Ubisoft'un Nisan ayında piyasaya sürmesi beklenen Far Cry 6 oyununa ilişkin şu anda tek bildiğimiz kesinlikle Kuzey Amerika'da geçmeyek olması. 12 Temmuz'da gerçekleşecek Ubisoft Forward etkinliğinde Far Cry 6 oyununun oynanışını en azından etkileyici bir tanıtım videosunu görebiliriz. Yeni Far Cry oyunun egzotik yerde geçecek olması resmi bir açıklama değil ancak 2018'de çıkış yapan Far Cry 5, geçtiğimiz yılki Far Cry: New Dawn'da birkaç egzotik yer gördüğümüzden gerçek olma ihtimali oldukça yüksek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Haber
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Ada Hegerberg,10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg,10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Okan Buruk Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Ubisoft'un Beklenen Oyunu Far Cry 6, Amerika'da Geçmeyecek! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 15:13:57. #1.14#
title