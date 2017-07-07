U17 Dünya Kupası Gruplarındaki Milli Takımımızın Rakipleri Belli Oldu

Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi Mumbai şehrinde düzenlendi.

RAKİPLER BELLİ OLDU

2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Türkiye U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılarımız B Grubu'nda yer aldı. Rakipleri ise Paraguay, Mali, Yeni Zelanda oldu.

24 takımın katılacağı turnuvada takımlar 6 grupta yer alacak.