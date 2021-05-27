'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı

'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te bir kavşaktan 'U' dönüşü yapan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te bir kavşaktan 'U' dönüşü yapan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf Ç. idaresindeki 11 DV 421 plakalı Audi marka otomobiliyle kavşaktan şehir merkezi istikameti dönüş yaptığı esnada sanayi istikametinden şehir merkezine seyir halindeki Özgür T. (20) idaresindeki 26 ABE 377 plakalı Honda marka motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Özgür T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı
'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Ümraniye'de hafif ticari araç, minibüse çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
Ümraniye'de hafif ticari araç, minibüse çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Müge Anlı Murat Boz Demet Evgar
Spor Gervinho Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 12:03:50. #1.11#

title