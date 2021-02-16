TYT nedir? TYT'nin açılımı nedir?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapılıyor. TYT nedir? TYT'nin açılımı nedir? sorusu araştırılıyor. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi kısaca TYT olacak. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. İşte detaylar

TYT NEDİR?

TYT, YKS içinde yer alan bir sınavdır. YKS 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

TYT konularında; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, yarın saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT'nin açılımı, Temel Yeterlilik Testi demek.