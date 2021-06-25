TYT Fen kaç soru, Sosyal kaç soru? TYT 2021 Matematik ve Türkçe kaç soru olacak?
TYT sınav kaç soru olacak? TYT'de Fen Bilimleri alanından kaç soru sorulacak? Fizik, Kimya, Biyoloji kaçar soru çıkacak? TYT 2021 Matematik ve Türkçe kaç soru çıkacak? Tüm soru dağılımları haberimizde...
TYT sınavı yaklaşırken Fen kaç soru olacak öğrenciler tarafından merak edildi. Türkçe kaç soru, Matematik kaç soru, Sosyal kaç soru?
TYT FEN KAÇ SORU?
Geçmiş yıllarda Fen Bilimlerinden 40 soru çıkıyordu. Fakat yeni sistem ile birlikte TYT'de Fen Bilimlerinden 20 soru çıkacaktır.
TYT SOSYAL KAÇ SORU?
Geçmiş yıllarda Sosyal Bilgilerden 40 soru çıkıyordu. Fakat yeni sistem ile birlikte TYT'de Sosyal Bilgilerden 20 soru çıkacaktır.
2021 TYT HANGİ BÖLÜMDEN KAÇ SORU ÇIKACAK?
Türkçe'de 40 soru çıkacak.
Sosyal Bilimler'de 20 soru çıkacak.
Matematikte 40 soru çıkacak.
Fen Bilimlerinde 20 soru çıkacak.
2021 TYT SORU VE KONU DAĞILIMI
TÜRKÇE KONULARI
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözcükte Yapı
- İsimler (Adlar)
- Sıfatlar (Ön Adlar)
- Zamirler (Adıllar)
- Zarflar (Belirteç)
- Edat, Bağlaç, Ünlem
- Fiiler (Eylemler)
- Ek Fiil
- Fiilimsi
- Fiilde Çatı
- Cümle Ögeleri
- Cümle Türleri
- Anlatım Bozuklukları
Matematik Konuları:
- Sayı Kümeleri ve Çeşitleri
- Bölme-Bölünebilme
- Ebob-Ekok
- Rasyonel Sayılar
- Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü İfadeler
- Köklü İfadeler
- Çarpanlara Ayırma
- Oran – Orantı
- Denklem Çözme
- Sayı – Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- Hareket Problemleri
- Karışım Problemleri
- Yüzde-Faiz Problemleri
- Tablo-Grafik Problemleri
- Rutin Olmayan Problemler
- Veri
- Mantık
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Polinomlar
- 2. Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı
- Olasılık
Geometri Konuları:
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Açı-Kenar Bağıntıları
- Eşlik
- Benzerlik
- Açıortay
- Kenarortay
- İkizkenar-Eşkenar Üçgen
- Dik Üçgen
- Üçgende Alan
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Dikdörtgen
- Kare
- Deltoid
- Noktanın ve Doğrunun Analitiği
- Çemberde Açı ve Uzunluk
- Dairenin Çevresi ve Alanı
- Dik Prizma
- Dik Piramit
Fizik Konuları:
- Elektrostatik
- Mıknatıs
- Elektrik Akımı
- İş ve Enerji
- Kütle Merkezi
- Dinamik
- Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
- Sıvıların Kaldırma İlkesi
- Basit Makine
- Basınç
- Ses
- Optik
- Isı Ve Sıcaklık
- Madde Ve Özellikleri
- Kuvvetler
- Fiziğin Doğası
Kimya Konuları:
- Kimya Bilimi
- Atom ve Periyodik Sistem
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Maddenin Hâlleri
- Doğa ve Kimya
- Kimyanın Temel Kanunları
- Mol Kavramı
- Kimyasal Tepkime Denklemleri
- Kimyasal Hesaplamalar
- Karışımlar
- Karışımların Ayrılması
- Asitler, Bazlar, Tuzlar
- Kimya Her Yerde
Biyoloji Konuları:
- Biyoloji Bilimi
- Temel Bileşenler
- Hücrenin Yapısı
- Hücre Zarından Madde Alışverişi
- Sitoplazma ve Çekirdek
- Canlıların Sınıfl andırılması
- Hücre Bölünmeleri
- Üreme Çeşitleri
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi
Tarih Konuları:
- Tarih Bilimine Giriş
- İlk Çağ Medeniyetleri
- İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı
- Türk-İslam Devletleri
- Türkiye Tarihi
- Beylikten Devlete
- Dünya Gücü Osmanlı Devleti
- Arayış Yılları
- Yeniçağ Avrupası
- 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
- Yakınçağ Avrupası
- En Uzun Yüzyıl
- Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
- 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
- Dünya Savaşı
- TBMM Dönemi
- Kurtuluş Savaşında Cepheler
- Türk İnkılabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Coğrafya Konuları:
- Doğa ve İnsan
- Dünya'nın Şekil ve Hareketleri
- Coğrafi Konum
- Harita Bilgisi
- Atmosfer ve İklim
- Sıcaklık
- Basınç ve Rüzgarlar
- Nemlilik ve Yağış
- İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
- Türkiye'nin İklimi
- Yerin Şekillenmesi
- İç Kuvvetler
- Dış Kuvvetler
- Su Kaynakları
- Topraklar
- Bitkiler
- Nüfus
- Göç
- Yerleşmeler
- Bölgeler ve Ülkeler
- Doğal Afetler
Din Kültürü Konuları:
- İnanç
- İbadet
- Ahlâk ve Değerler
- Din, Kültür ve Medeniyet
- Hz. Muhammed (SAV.)
- Vahiy ve Akıl
- İslam ve Bilim/ Anadolu'da İslam
- Kur'an'da Bazı Kavramlar
- İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
- Güncel Dini Meseleler
- Dinler
Felsefe:
- Felsefeyi Tanıma
- Felsefe ile Düşünme
- Varlık Felsefesi
- Bilgi Felsefesi
- Bilim Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Sanat Felsefesi