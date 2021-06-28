TYT cevap anahtarı 2021: Temel Yeterlilik Testi soruları ve cevapları açıklandı! TYT puan hesaplama!

26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen TYT sınavının soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayımlandı. TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'den ulaşılabilir hale geldi. İşte, TYT soruları ve cevapları... TYT soru kitapçığı verilecek mi? TYT soruları çözümleri açıklandı mı? TYT tüm sorular ve cevapları sizlerle...

Milyonlarca adayın üniversiteye girebilmek için ter döktüğü sınavların ardından ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Üniversitelere giriş sınavı kapsamında 2021 TYT sınavı 26 Haziran 2021 tarihi itibari ile tamamlandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Yurt genelinde korona tedbirleri kapsamında uygulanan sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. İşte2021 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ve 2021 TYT soruları ve cevapları...

2021 TYT NE ZAMAN YAPILDI?

Sınav geçtiğimiz Cumartesi günü 26 Haziran Cumartesi tarihinde yapıldı.

2021 TYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YKS sınavı 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 TYT SORULARI VE CEVAPLARI

Sınav bitiminin ardından gözler ÖSYM'nin yayınlayacağı TYT soruları ve cevapları açıklamasına çevrilmişti. 2021 TYT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sayısal ve sözel soruları ÖSYM tarafından yayımlandı.

2021 TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI