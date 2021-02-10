Twitter son çeyrekte beklentileri aştı, geliri rekor kırarak 1,29 milyar dolara çıktı
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BBC

Twitter son çeyrekte beklentileri aştı, geliri rekor kırarak 1,29 milyar dolara çıktı

10.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:47
Twitter son çeyrekte beklentileri aştı, geliri rekor kırarak 1,29 milyar dolara çıktı

Sosyal paylaşım platformu Twitter, 2020'nin son çeyreğinde 1,29 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter, 2020'nin son çeyreğinde 1,29 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Şirketin Kasım-Aralık ayları arasındaki geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 arttı. Analistlerin beklentilerini aşan bu rekor artışla Twitter'ın yıllık geliri 3,72 milyar dolar oldu.

Twitter, son çeyrekte, "gelir elde edilebilecek" günlük aktif kullanıcı sayısının da üçüncü çeyreğe göre 5 milyon artarak 192 milyona çıktığını duyurdu.

Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 26'lık bir artışı ifade ediyor. Ancak uzmanların beklentisi Twitter'ın kullanıcı sayısının 193,5 milyona çıkacağı yönündeydi.

Şirketin CEO'su Jack Dorsey, sonuçlarla ilgili olarak "Olağanüstü bir yıl yaşadık" dedi.

Twitter 6 Ocak'taki Kongre baskınından iki gün sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'a yasak getirmişti.

Hesabı askıya alınmadan önce aktif bir Twitter kullanıcısı olan Trump'ın 88 milyon takipçisi vardı.

Bazı analistler kararın Twitter'ın bu çeyrek sonuçlarını ve popülaritesini etkileyebileceğini söylemişti.

'Bir hesaptan daha büyüğüz'

Dorsey ise "Biz şüphesiz bir konudan ya da hesaptan daha büyük bir platformuz" diye konuştu.

Jack Dorsey, kullanıcıların platformda 6.000'den fazla konuyu takip edebileceklerini belirterek "Biz küresel bir platformuz. Sadece haberlere ve siyasete bağımlı değiliz" dedi.

Dorsey, kullanıcılarının yüzde 80'inin ABD dışından olduğunu söyledi.

2020'de 5.500 çalışanı olan şirket bu yıl personel sayısını yüzde 20 oranında artırmayı planlıyor. Platform, bunun şirketin maliyet ve harcamalarını bu yıl en az yüzde 25 artırabileceğini söylüyor.

BBC
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