Twitter Kişisel Verinizi Koruyamadı, Kişisel Veriniz Reklamcıların Elinde!

11.10.2019 03:24

Twitter Özür Diledi, Ancak Telefon Numaralarınız ve e-posta Adresleriniz Reklamcıların Elinde

Facebook'tan alıştığımız veri skandalları şimdi de Twitter'da yaşandı. Ortaya çıkan yeni durum bir çok kullanıcının tepkisini çekti. Twitter Kişisel Verinizi Koruyamadı.



Görünen o ki Twitter kişisel verilerinizi koruyamamış, yada bilerek korumamış.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kullanıcılarının telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini yanlışlıkla reklamcılarla paylaşıldığını belirterek, özür açıklamasında bulundu.



Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre; reklamcılara, kendi pazarlama listeleri ile Twitter kullanıcılarını eşleştirme izni verildi. Yanlışlıkla kullanıcıların telefon numaraları ve elektronik posta adresleri kullanıldı.



Twitter'ın yazılı açıklaması kullanıcıları memnun etmedi!

Twitter dün bir yazı yayımlayarak, kullanıcı bilgilerinin bir karışıklık sonucu 'Özel Kitle' olarak bilinen hedefleme reklam programıyla paylaşıldığını duyurdu. Yapılan açılama şu şekilde;



"Yakın zamanda güvenlik veya güvenlik amacıyla bir e-posta adresi veya telefon numarası verdiğinizde (örneğin, iki faktörlü kimlik doğrulaması), bu verilerin yanlışlıkla, özellikle Özel Kitleler ve İş Ortağı Kitleleri reklamcılık sistemimizde reklam amaçlı kullanılmış olabileceğini keşfettik .



Uyarlanmış Kitleler, reklam verenlerin reklamları, reklam verenlerin kendi pazarlama listelerine göre (örneğin, derledikleri e-posta adresleri veya telefon numaraları) müşterilere hedeflemesini sağlayan endüstri standardı bir ürünün bir sürümüdür. İş Ortağı Kitleleri, reklam verenlerin, üçüncü taraf iş ortakları tarafından sağlanan kitlelere reklamları hedeflemek için aynı Uyarlanmış Kitle özelliklerini kullanmalarına izin verir. Bir reklam veren pazarlama listesini yüklediğinde, güvenlik ve güvenlik amacıyla sağlanan Twitter hesap sahibinin e-posta veya telefon numarasına dayanarak Twitter'daki kişileri kendi listeleriyle eşleştirmiş olabiliriz. Bu bir hataydı ve özür dileriz.



Bundan kaç kişinin etkilendiğini kesin olarak söyleyemeyiz, ancak şeffaf olma çabasıyla herkesin farkında olmasını istedik. Hiçbir kişisel veri ortaklarımızla veya diğer üçüncü şahıslarla harici olarak paylaşılmadı. 17 Eylül itibariyle, bunun gerçekleşmesine izin veren ve artık reklamcılık için güvenlik veya güvenlik amacıyla toplanan telefon numaralarını veya e-posta adreslerini kullanmayan sorunu ele aldık.



Bunun olduğu için çok üzgünüz ve bir daha böyle hata yapmadığımızdan emin olmak için adımlar atıyoruz. "



Aslına bakarsanız şaşırdık mı? hayır…

Kaynak: Teknotalk.com