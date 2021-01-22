Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı

22.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:47
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı

Twitter, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bir Twitter hesabını, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit içeren bir paylaşımda bulunması nedeniyle askıya aldı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın hesabını süresiz askıya aldıktan sonra bir kez daha gündeme gelen Twitter, bu kez de İran Lideri Hamaney'in hesabı için harekete geçti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE ATIFTA BULUNULDU

Hamaney'e ait kurumsal hesaplardan "khamenei_site" tarafından yapılan paylaşımda, Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine atıfta bulundu.

TRUMP'IN GOLF SAHASINDA FOTOĞRAFI TASVİR EDİLDİ

Trump'ın bir golf sahasında, drone saldırısının hedefinde olduğunu tasvir eden görsel "İntikam kaçınılmazdır" notuyla söz konusu hesaptan paylaştı.

HESAP ASKIYA ALINDI

Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter'a Hamaney'in hesabını askıya alması çağrısında bulundu. Twitter, çağrılara uyarak paylaşımın yapıldığı hesabı askıya aldı. Öte yandan Hamaney'in daha yoğun kullandığı hesaplarının hala açık olması ise dikkati çekti.

BBC
Haber Yorumları (2)
DEDE: iran o kadar yaptırımlara karşı halen ayakta ve dimdik helal olsun diyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SALO: ancak atıp tutar bunlar Tiyatro. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Serdar Aziz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 20:12:32. #1.16#
title