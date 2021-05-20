Twitter'ın yeni özelliği sosyal medyaya sızdı! Saldırıya uğrayan hesaplar korumaya alınacak

Dünyanın en önemli sosyal ağları arasında yer alan Twitter'in üzerinde çalıştığı yeni özellik, sosyal medyaya sızdı. Buna göre, Twitter'in aşırı saldırı altında olan hesapları korumak için yeni bir çalışma üzerinde olduğu öğrenildi.