Twitter'ın siyasilerin paylaşımlarına yönelik yeni uyarı mesajı ne anlama geliyor?

Twitter'ın siyasilerin paylaşımlarına yönelik yeni uyarı mesajı ne anlama geliyor?

Twitter, perşembe gününden itibaren kamuoyunu ilgilendirdiği düşünülen ancak hizmet kurallarını ihlal eden paylaşımların uyarı ile yayımlanacağını açıkladı. Bu yeni karardan en çok etkilenecek olanların başında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geldiği düşünülüyor.

Twitter'ın siyasilerin paylaşımlarına yönelik yeni uyarı mesajı ne anlama geliyor?

Twitter, perşembe gününden itibaren kamuoyunu ilgilendirdiği düşünülen ancak hizmet kurallarını ihlal eden paylaşımların uyarı ile yayımlanacağını açıkladı. Bu yeni karardan en çok etkilenecek olanların başında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geldiği düşünülüyor.

Kamu görevlileri tarafından paylaşılan içeriğin Twitter kurallarını ihlal etmesi durumunda, ihlalin nedenine ve ihlale rağmen içeriğin neden yayımlandığına dair kullanıcılara uyarı gönderilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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