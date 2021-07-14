Twitter, Fleets özelliğini kullanım azlığından dolayı kaldırıyor
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Twitter, Fleets özelliğini kullanım azlığından dolayı kaldırıyor

Twitter, Fleets özelliğini kullanım azlığından dolayı kaldırıyor
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Teknoloji

Sosyal medya devi Twitter'in geçtiğimiz yıl büyük umutlarla kullanıma sunduğu Fleets özelliği, beklenen talebi görmemesi üzerine 3 Ağustos'ta kaldırılacak. Yaptığı açıklama ile şirket, yeni bir özellik üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Geçtiğimiz yılın Kasım aylarında Twitter tarafından duyurulan Fleets kaldırılıyor. Instagram ve Facebook'un hikayeler özelliğine benzeyen özellik, kullanıcıların 24 saatliğine görünen geçici paylaşımlar yapmasını mümkün kılıyordu.

3 AĞUSTOS'TA KALDIRILACAK

Twitter resmi hesabından yapılan açıklamada Fleets'in 3 Ağustos tarihinde kullanıcılara veda edeceği açıklandı. Ayrıca "yeni bir şeyler" üzerinde çalışıldığı da ifade edildi. Paylaşımın altına ise "Üzgünüz ya da rica ederiz" notu iliştirildiği gözlerden kaçmadı.

Twitter, Fleets özelliğini kullanım azlığından dolayı kaldırıyor

"UMDUĞUMUZ GİBİ BİR ARTIŞ GÖRMEDİK"

Kullanıcılardan beklenen talebi görmeyen Fleets'in az kullanılması nedeniyle kaldırılacağı öğrenildi. Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown, "Fleets'lerin, daha fazla insanın Twitter'daki sohbete katılma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacağını umduk. Ancak Fleets'i herkese tanıttığımızdan beri, Fleets ile sohbete katılan yeni insan sayısında umduğumuz gibi bir artış görmedik." açıklamasını yaptı.

Emre İliksiz
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