Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği
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Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yalan ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeni bir özellik geliştirdi

22.02.2020 07:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 07:09
Twitter'dan siyasetçilerin yanıltıcı paylaşımlarına karşı renkli uyarı özelliği

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından , yalan ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeni bir özellik geliştirdi.


Yeni uygulamaya göre politikacıların ve diğer önde gelen kişilerin yaptığı paylaşımlarda yanlış bilgi tespit edilirse, tweetin altında turuncu bir uyarı çıkacak. "Zararlı şekilde yanıltıcı" uyarısına ek olarak gazeteciler ve projeye katılan kullanıcılar, bilgiler için düzeltme yayınlayabilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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