Twitter'dan Büyük Rezalet: Filistinli Kahraman Kızın Hesabını Sildiler

İsrail askerlerine meydan okuduğu görüntülerle dünyanın gündemine oturan ve Türkiye'den "Hanzala Cesaret Ödülü" alan 16 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı silindi.



TWITTER: GEREKÇE ŞİDDDET İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER

Twiter yaptığı açıklamada paylaşılan görüntülerin şiddet içerikli olduğunu verguladı ve kararını buna bağladı. Öte yandan Tamimi'nin destekçileri yeni hesaplar açtı.