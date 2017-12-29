Twitter'dan Büyük Rezalet: Filistinli Kahraman Kızın Hesabını Sildiler
İsrail askerlerine meydan okuduğu görüntülerle Türkiye'den "Hanzala Cesaret Ödülü" alan 16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı silindi.
İsrail askerlerine meydan okuduğu görüntülerle dünyanın gündemine oturan ve Türkiye'den "Hanzala Cesaret Ödülü" alan 16 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı silindi.
TWITTER: GEREKÇE ŞİDDDET İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER
Twiter yaptığı açıklamada paylaşılan görüntülerin şiddet içerikli olduğunu verguladı ve kararını buna bağladı. Öte yandan Tamimi'nin destekçileri yeni hesaplar açtı.