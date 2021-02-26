Twitter'da yeni dönem! 'Paralı' özellik için ilk hamle geldi
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Twitter'da yeni dönem! 'Paralı' özellik için ilk hamle geldi

26.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:00

Twitter, yaptığı açıklamada özel içerik üreten hesapların takipçilerinden doğrudan ücret alabileceği "Super Follows" özelliğini hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Mikro blog platformu Twitter sistemine entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu.Twitter, "Super Follows" özelliği ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor.

BBC'de yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek.

YENİ UYGULAMANIN FİYATI YAKLAŞIK 37 LİRA OLACAK

Twitter'dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi. Ancak Twitter'ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kullanıcılar bu ücret karşılığında 'bonus tweet'ler' olarak adlandırılan ekstra içeriklere de erişim sağlayabilecek.

Twitter'da yeni dönem! 'Paralı takip' için ilk adım atıldı

TARİH HENÜZ NET DEĞİL

Bu modeli hayata geçiren Patreon'un sağladığı başarı sonrası Google'ın video servisi YouTube ve sosyal medya devi Facebook gibi platformlar da bu özelliği sistemlerine entegre etmişti.

Bu trende katılan son sosyal medya uygulaması Twitter oldu. Ancak mikro blog platformunun söz konusu özelliği kullanıma sunacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Twitter'da yeni dönem! 'Paralı' özellik için ilk hamle geldi
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