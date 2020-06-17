Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
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Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Twitter'da birbirine girdi. Ahmet Şık, Cüneyt Özdemir'e "Soytarı" dedi. Özdemir cevaben "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin. Soytarı görmek istiyorsan aynaya bak" dedi.

17.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:38

Gazeteci Cüneyt Özdemir'le Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medyada birbirlerine girdi. Ahmet Şık Cüneyt Özdemir'e 'soytarı' derken, Özdemir Şık'a "Berbat bir gazeteciydin" dedi. İkili arasındaki yazışmaları görenler şaştı kaldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile gazeteci ve eski HDP'li vekil Ahmet Şık sosyal medyada birbirine girdi. Özdemir, Twitter hesabından HDP'lilere medya ambargosu uygulandığı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Özdemir, kendi Youtube kanalına HDP'lileri davet ettiğini ancak HDP'lilerin "Meşgulüz" diyerek reddettiklerini söyledi.

"ANA AKIM MEDYA ARTIĞI" DEDİ

Bunun üzerine Ahmet Şık, Cüneyt Özdemir'e ağır hakaretler içeren bir mesaj yazdı. Şık, "Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren sinsilik Türkiye'deki medya düzeninin özeti" dedi.

Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu

"BERBAT BİR GAZETECİYDİN"

Özdemir'in bu mesaja yanıtı ağır oldu. Ahmet Şık ve Cüneyt Özdemir'in birbirlerine hakaretler ettiği kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu

Ahmet Şık Cüneyt Özdemir'e 'soytarı' derken, Cüneyt Özdemir Şık'a "Berbat bir gazeteciydin" dedi.

Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu

Güncel Manşet

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