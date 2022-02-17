Twitter'da sorun mu var? 17 Şubat Perşembe tweetler neden gözükmüyor? Twitter "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hatası nedir, çözümü nedir?

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TWİTTER SORUN MU VAR? (17 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

Bugün akşam saatlerinde Twitter'a giren bazı kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hatası ile karşılaştı. Bazı sayfalarda ve anasayfada bu hata karşımıza çıkabiliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar tweetleri göremiyor.

TWİTTER "BİR SORUN OLUŞTU. YENİDEN YÜKLEMEYİ DENE." HATASI NEDİR?

Twitter'da anasayfada ve belli sayfalarda " Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.Yeniden dene. " hatası veriyor.

Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Hata en kısa sürede çözülecektir.

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