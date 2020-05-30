Twitter Büyük Bir Soruşturma Geçirebilir: Çanlar Twitter İçin Çalıyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Twitter Büyük Bir Soruşturma Geçirebilir: Çanlar Twitter İçin Çalıyor!

Donald Trump ve Twitter arasındaki gerginlik hızla sürüyor. Bu kez Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas Senatörü Ted Cruz, İran Dini Lideri Ali Khamenei ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in hesaplarını kapatmadığı için Twitter'a savaş açtı.

Twitter Büyük Bir Soruşturma Geçirebilir: Çanlar Twitter İçin Çalıyor!
30.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:50

Donald Trump ve Twitter arasındaki gerginlik hızla sürüyor. Bu kez Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas Senatörü Ted Cruz, İran Dini Lideri Ali Khamenei ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in hesaplarını kapatmadığı için Twitter'a savaş açtı. Bakalım bu defa sosyal medya devine nasıl bir hamle yapıldı.

Kısa bir süre önce Donald Trump, Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti. Burada yer alan "Bilgiyi Doğrula" bölümünün siyasi aktivizme yol açacağı söyleniyordu. Twitter suçlamaları devam ediyor

Büyük Twitter savaşı devam ederken, platformun İran'ın önemli isimlerini devre dışı bırakmayarak ABD yasalarını ihlal ettiğini söyleyen Senatör Cruz, federal çapta bir soruşturma başlatılması konusundaki ısrarcı. Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve çağıran Cruz, sosyal medya devinin daha fazla üzerine gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Haziran 2019'da ABD'deki tüm işletmelerin İran devlet görevlilerine mal ve hizmet sunmasını engelleyen bir emir imzalanmıştı. Twitter'ın ihlal ettiği söylenen İran yaptırımları, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi.

New York Times, İranlı liderler üzerindeki baskının ekonomik olarak da artırılacağını defalarca belirtmişti. Bütün bu olaylar gelişirken gerçekten de ABD şirketleri bu ülkeye hiçbir hizmet vermedi. Ancak Twitter buradaki kişilerin hesaplarını kapatmayarak, bir noktada onlara hizmet sağladı. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, muhtemelen Twitter biraz daha zor günler geçirecek diyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare...
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bülent Kuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim İlhan Cavcav Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Twitter Büyük Bir Soruşturma Geçirebilir: Çanlar Twitter İçin Çalıyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 13:50:45. #1.15#
title