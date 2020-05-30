Twitter Büyük Bir Soruşturma Geçirebilir: Çanlar Twitter İçin Çalıyor! Donald Trump ve Twitter arasındaki gerginlik hızla sürüyor. Bu kez Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas Senatörü Ted Cruz, İran Dini Lideri Ali Khamenei ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in hesaplarını kapatmadığı için Twitter'a savaş açtı.

Donald Trump ve Twitter arasındaki gerginlik hızla sürüyor. Bu kez Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas Senatörü Ted Cruz, İran Dini Lideri Ali Khamenei ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in hesaplarını kapatmadığı için Twitter'a savaş açtı. Bakalım bu defa sosyal medya devine nasıl bir hamle yapıldı.

Kısa bir süre önce Donald Trump, Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti. Burada yer alan "Bilgiyi Doğrula" bölümünün siyasi aktivizme yol açacağı söyleniyordu. Twitter suçlamaları devam ediyor

Büyük Twitter savaşı devam ederken, platformun İran'ın önemli isimlerini devre dışı bırakmayarak ABD yasalarını ihlal ettiğini söyleyen Senatör Cruz, federal çapta bir soruşturma başlatılması konusundaki ısrarcı. Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve çağıran Cruz, sosyal medya devinin daha fazla üzerine gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Haziran 2019'da ABD'deki tüm işletmelerin İran devlet görevlilerine mal ve hizmet sunmasını engelleyen bir emir imzalanmıştı. Twitter'ın ihlal ettiği söylenen İran yaptırımları, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi.

New York Times, İranlı liderler üzerindeki baskının ekonomik olarak da artırılacağını defalarca belirtmişti. Bütün bu olaylar gelişirken gerçekten de ABD şirketleri bu ülkeye hiçbir hizmet vermedi. Ancak Twitter buradaki kişilerin hesaplarını kapatmayarak, bir noktada onlara hizmet sağladı. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, muhtemelen Twitter biraz daha zor günler geçirecek diyebiliriz.