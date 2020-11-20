Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi
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Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi

20.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Alaattin Çakıcı'yı hedef alırken, Çakıcı Twitter adresinden yaptığı paylaşım ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti. Twitter, Çakıcı'nın tehdit içerikli paylaşımlarından birini yayından kaldırdı. Öte yandan Çakıcı'nın ikinci yaptığı tehdit paylaşımı ise hala yayında.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Çok sık eleştiriyor CHP'yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" demiş ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sormuştu.

4 SAYFALIK MEKTUPLA KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİT ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamanın ardından Twitter adresinden paylaşımda bulunan Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret ederek tehditte bulundu. 4 sayfalık mektup yazan ve Kılıçdaroğlu'na "Akıllı ol" diyen Çakıcı'nın bu tehditkar paylaşımı herkes tarafından tepki çekerken Twitter konuyla ilgili olarak harekete geçti.

TWİTTER YAYINDAN KALDIRDI

Alaattin Çakıcı'nın 17 Kasım'da yaptığı tehdit paylaşımı Twitter tarafından kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nun tehdit ettiği paylaşımları sildi

İKİNCİ TEHDİT PAYLAŞIMI DURUYOR

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada yargı yolunda haklarını arayacaklarını belirtirken, Çakıcı ikinci bir tehdit paylaşımında bulundu. Çakıcı'nın 18 Kasım'da yaptığı bu paylaşım ise hala yayından kaldırılmadı.

Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi
Haber Yorumları (1)
FB: kemal dikkat et
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