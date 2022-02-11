Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor
Haberler.com - Teknoloji
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En sık kullanılan sosyal medya mecraları arasında olan Twitter'a giriş yapılamıyor. Kullanıcılar, siteye girerken hata ekranıyla karşılaşıyor. Hata ekranında "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" denildi.
Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'a giriş problemi yaşanıyor. Kullanıcılar siteye erişirken hata ekranıyla karşılaşıyor.
"ENDİŞELENMENE GEREK YOK, SENDEN KAYNAKLANMIYOR"
Hata ekranında 'yenile' ve 'çıkış yap' butonlarının yanı sıra "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim" ifadeleri yer alıyor.
SADECE MASAÜSTÜNDE SORUN YAŞANIYOR
Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Haberler.com - Teknoloji