Twitch yayıncısı Tuna Yurdakul, Türkiye Subathon rekorunun yeni sahibi oldu!

Twitch yayıncısı Tuna Yurdakul, Subathon etkiliği ile kesintisiz 344 saat yayın yaparak Necati "ZEON" Akçay'ın rekorunu geride bıraktı. Türkiye'nin en uzun süreli yayınını gerçekleştiren yayıncısı ünvanını eline alan Tuna Yurdakul kimdir? Subathon etkinliği nedir? İşte detaylar!

Twitch'in son dömende popüler hale gelen yeni etkinliği Subathon ile beraber birçok yayıncı günler, haftalar hatta aylar süren yayınlar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch yayıncısı Necati "ZEON" Akçay 315 saat (13 gün) süren yayınıyla Türkiye rekorunu kırmıştı. Bu kez ise Tuna Yurdakul isimli Twitch yayıncısı çıtayı bir üst seviyeye çıkartarak 344 saat süren bir yayın gerçekleştirdi ve rekorun yeni sahibi oldu. Peki 344 saat aralıksız yayın yapan Tuna Yurdakul kimdir? Twitch'in son dönemlerde popüler hale gelen formatı "Subathon" nedir, nasıl yapılır? Sizler için derledik...

TUNA YURDAKUL KİMDİR?

Tuna Yurdakul hakkında yeterince bilgi bulunmasa da, 29 yaşında olduğu ve İstanbul'da yaşadığı biliniyor. Ayrıca, Tuna Türkiye Ligi'nin amatör sahalarının tozunu yutmuş, çilesini çekmiş eski bir futbolcu olarak kendini tanımlıyor. Bir spor tutkunu olan Tuna, yayınları sırasında oldukça farklı oyunlarda oynayabiliyor. Ancak genellikle Tuna'yı, FIFA 21 oynarken görüyoruz. Bunun yanı sıra sohbet yayınları gerçekleştirmeyi seviyor. Spor tutkunları Tuna Yurdakul'un Twitch kanalını kesinlikle ziyaret etmeli.

344 saatlik yayınıyla yeni Subathon rekorunun sahibi olan yayıncı Tuna Yurdakul'un Twitch kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

SUBATHON NEDİR?

Twitch yayıncıları Subathon konseptinde uzun bir yayın maratonuna giriyorlar diyebiliriz. Genellikle belirli bir saat hedefinin belirlenmesinin ardından geri sayıma başlanıyor ve yayın sırasında her abone geldiğinde yayıncının yayında kalma süresi kendi belirlediği süre kadar artıyor. Genellikle yüksek izlenme sayılarına sahip Twitch yayıncıları bu süreyi daha az tutuyorlar. Ülkemizde bu konsepti uygulayan bazı yayıncılardan örnek verecek olursak; her yeni gelen abonede Swaggybark 6 dakika, Zade 4 dakika, Kaanflix ise 3 dakika yayını uzatıyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch Türkiye'nin Subathon etkinliğiyle en uzun süreli (13 Gün) yayınını yaparak yeni rekora imza atan ismi ZEON olmuştu. Tuna Yurdakul isimli Twitch yayıncısı 344 saat süren yayınıyla ZEON'u geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

Yayınların günler, haftalar sürmesinin haricinde yayıncılar abone, bit ve bağış hedeflerine göre kendi belirledikleri konseptleri hayata geçiriyorlar. Örneğin, "Ludwig" isimli yayıncı Subathon konseptli yayınında belirlediği abone sayısına ulaştığında acı yiyeyecekler yiyeceğini söylemişti.

SUBATHON NASIL YAPILIR?

Bakıldığı zaman Subahton konseptli bir yayın yapmanın normal bir Twitch yayını açmaktan bir farkı yok. Sadece bu konsepte başlamadan önce mental açıdan kendinizi hazırlamalısınız, çünkü Subathon yayınları haftalarca sürebiliyor. Son dönemde Twitch'te pek çok yayıncıyı canlı yayın sırasında uyuyor görebiliyoruz.Diğer yapılması gereken önemli şey ise canlı yayına bir zamanlayıcı koymak olacaktır. Bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiren eklentiler mevcut. Yayıncıların sıklıkla tercih ettiği Streamelements platformunun içerisinde de yer alan bu özellik internet üzerinde başka kişi ve kurumlar tarafından da yapılmış.