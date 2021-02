Twitch yayıncısı Jahrein'in, Erzurum oyunu hakkındaki söylemleri tartışmaya yol açtı

Popüler Twitch yayıncısı Jahrein dün canlı yayında Erzurum oyununu oynamış ve oyundaki hataları eleştirerek oyunu iade etmişti. Oyunun oldukça basit olduğunu hatta bazı görsellerinin kopyalanmış olabileceğini söyleyen Jahrein, oyunda ayı saldırısı sırasında silahla ayıyı vurmasına rağmen öldü. Hemen ardından oyunu kapatan yayıncı, oyunun Steam yorum kısmına şu ifadeleri kullanarak yorum yaptı:

"Oyun, Türk oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri. Cami ve muhtelif evlere yaklaştığımızda çalan saz ezgisi bizi bu sene Game Awards'ta en iyi ses/soundtrack alanında birinciliğe yerleştirecektir. Hiç şüphem yok.

Oyunun başlangıcı harika. Neden orada olduğunu bilmediğimiz bir Erzurum köyündeyiz. Köye o kadar çok meteor yağmış ki gökte kuzey ışıkları oluşmuş. İmamın mezarını kazdığımız sahnede gözyaşlarımı tutamadım. RIP İmam FINK FENK. Yaşlı bir Anadolu insanı olan Ziya ile karşılaştığımızda ne yapacağımı bilemedim.

Çocukken ananemin köy evinde ne hissediyorsam aynısını hissettim. Nitekim sobayı yakmamıza rağmen oda ısınmıyordu. Karakterim donmaya başladı. Donmaya başladığını sol alttaki donma göstergesinden anlamak içten bile değildi. Ziya beni ayılar hakkında uyarmıştı. Ve o an geldi çattı. Karşımda bir boz ayı. Erzurum'dayız. Elimde bir pompalı. Ancak normal bir ayı değil. TÜRK AYISI! 4-5 domdom mermisi sıkmama rağmen bana mısın demedi. Pençeleriyle her yerimi parçaladı. Sahne o kadar gerçekçiydi ki aylarca bununla ilgili kabuslar göreceğime eminim. 10/10 would bang again. Bu yapım için teşekkür ederiz!" diyerek oyunu iade etti.

PROXIMITY GAME'DEN CEVAP GECİKMEDİ!

Twitch platformunda binlerce takipçisi bulunan yayıncının oyun hakkındaki söylemleri oyunun geliştiricisi Proximity Game tarafından tepkiye yol açtı. Olayların üzerine geliştiricisi ekip tarafından şu şekilde cevap verildi:

Proximity Game tarafından yapılan bu cevabın ardından Jahrein Twitter hesabından şu şekilde karşılık verdi: Erzurum'un yapımcısından beklentimle tamamen örtüşen bir cevap almışım. Çakma ve kötü iş yapıp övgü bekleyen herkesin net bir şekilde cevabını alması gerekiyor bir arpa boyu yol alınacaksa. Ürettiğin şeyi herkes beğenmek zorunda değil. My project ue4 on sys tray…" dedi.

Jahrein Tweet'in devamında şunları da ekledi: Haa unutmadan: "Allah'ı, Türklük hisleriyle gaza gelip bu hezimete pozitif puan kökleyen kardeşlerimiz yüzünden oyunu 15$'a satın alan ve anında iade edip negatif yorum bırakan Amerikalı Jonathan'a da anlatırsın. Olur mu kardeş?" dedi.

PİNTİ PANDA'DA OLAYLARA DAHİL OLDU!

Bir diğer popüler Twitch yayıncısı PintiPanda kullanıcı adıyla bilinen Tuna Akşen de bu tartışmaya dahil oldu.