Twitch yayıncısı Çağrı Ergün'ün annesi Çağrı'nın ölümü ile tehdit edildi

Çağrı Ergün, 10 Aralık tarihinde attığı bir tweet'te Çağrı'nın canlı yayını sırasında yabancı bir numaradan annesinin arandığını ve oğlunu öldürüleceğini söyleyip annesine panik yaşattıklarını söyledi. Çağrı, bu duruma kayıtsız kalmayıp en kısa zamanda yargıya hesap vereceklerini de açıkladı.

"YARGIDA HESABINI VERECEKLER"

Çağrı "Hype" Ergün, Twitter'da yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, "Yayın esnasında annemi bir numara arayıp, "oğlun yayında ve öldürülecek şöyle olacak evinin önündeyiz" şeklinde gecenin bir saati arayıp kadıncağıza panik yaşattı. Yayında annem aradı ve titriyordu. Bunu yapan kansızlar en kısa zamanda yargıda hesabını verecekler…"

Geçtiğimiz aylarda Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, Ferit "wtcN" Karakaya ve Burak Güngör gibi yayıncıların kişisel bilgileri paylaşılmıştı. Çağrı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamaya İbrahim Haskoloğlu ve Twitch yayıncısı Çiğdem Türk'ten destek geldi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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