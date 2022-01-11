Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirketi 7 milyon dolara satın aldı - Haberler
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Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirketi 7 milyon dolara satın aldı

Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirketi 7 milyon dolara satın aldı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kaitlyn Siragusa, yıllık geliri 15 milyon dolar olan şişme havuz oyuncakları üreten bir şirketi 7 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Twitch yayınlarında yaptığı hot tub ve asmr yayınlarıyla ünlenen yayıncı Amouranth, Twitch platformundan kazandığı paralarla ufak bir servet biriktirdi. Son iki yılda Twitch yayınlarından ziyade satın aldığı şirketler ve hisseler sonucunda milyonlarca dolar kazanmaya başladı.

Amouranth, yedi yıl boyunca 7 milyon dolar değerinde sermaye araması yapmayı taahhüt etti ve bununla beraber Twitch yayıncısının iki yıl içerisinde satın aldığı üçüncü şirket oldu. Yaptığı yatırımın ise bir sınırlı ortaklık olduğunu belirtti.

Yayıncı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adını açıklamadığı şişme havuz oyuncakları üreten şirketin yıllık gelirinin 15 milyon dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca Amazon ve Costco gibi büyük mağazalarının da tedarikçisi olduğunu bildirdi.

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Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirkete 7 milyon dolar yatırım yaptı

Twitch yayıncısı Amouranth, Twitter'dan paylaştığı yatırımın yanı sıra Twitch'in en popüler bir diğer yayıncısı olan Ludwig Ahgren'le de bir girişim planladığını duyurdu. Yaptığı açıklamada, Bu duyurunun hoş olduğunu düşündüyseniz, Lud ile ne tür bir girişim planladığımı duyana kadar bekleyin" sözlerine yer verdi.

Twitch yayıncısı Amouranth, şişme havuz oyuncakları üreten şirkete 7 milyon dolar yatırım yaptı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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