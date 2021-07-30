Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor!

Twitch Türkiye'nin önde gelen yayıncıları, ülkemizde 28 -30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınına yönelik bir bağış etkinliği başlattı. Twitch yayıncıları, yayınlarında elde edecekleri gelirleri Tema Vakfı'na bağışlayacak. İşte detaylar!

Dünyanın en büyük yayın platformlarından olan Twitch'in Türk yayıncıları ülkemizde çıkan orman yangınlarına yönelik bir bağış yayını etkinliği başlatıyor.

Twitch'in önde gelen yayıncılarından Kemal Can "KendineMüzisyen" Parlak, ülkemizin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Kendine Müzisyen Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çetim ve ekibim ile elimizden geleni bizim tarzımızla yapmaya çalışıyoruz. Evet bugün sponsorlu bir yayındayız ama yayının gelirlerini bağışlayacağız. Yemeksepeti <3" ifadelerini kullanarak, Tema Vakfı'na bağış etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

Kemal Can Parlak tarafından başlatılan bu destek kampanyasına popüler yayıncı Bahadır "Purplebixi" Telci'de katıldı. Purplebixi Twitter hesabı üzerinden, "Bugünden itibaren 08.08.2021 tarihine kadar yapacağımız yayınlardan elde edeceğimiz bütün gelirleri yeniden yeşertme çalışmaları için Tema Vakfı'na göndereceğiz. Elimizden gelen bu, umarım katkımız olur." dedi.

PurpleBixi'nin bu paylaşımına yorum yapan Levent "LEVO" Balım "Yarın Bahadır ile olacak doğaçlama yayının bütün gelirleri de Tema Vakfı'na gidecektir." ifadelerini kullandı.

Twitch Türkiye'nin önde gelen yayıncıları ülkemizin içinde kaldığı bu felakete destek olmak için başlattığı destek etkinliğine KendineMüzisyen ve Purplebixi Twitch kanalları üzerinden ulaşabilir ve yardımcılarınızı gerçekleştirebilirsiniz.