Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz, Twitch'e veda etti!

Twitch'te son yılların popüler yayıncılarından Anna Deniz Şaylan, Twitch yayınlarını bıraktığını duyurdu. Anna Deniz'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, yayın hayatına son verme kararı aldığını, buna neden olacak herhangi bir kötü olayın olmadığını, artık farklı alanlarda ilgilenirken daha keyifli hissettiği fark ettiğini bildirdi.

ANNA DENİZ TWITCH YAYINLARINI BIRAKIYOR

Twitch'te 800 binden fazla abonesi bulunan Anna Deniz, Twitch yayınlarını bırakacağını bildirirken kendisine verdiği emeklerden ötürü tüm takipçilerine teşekkür etti. Anna deniz, "Geçirdiğimiz 2-3 yıl benim için öğretiler dolu oldu. Hepinizi ayrı seviyorum ve teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buralarda yine aktif olacağım. Ama Twitch şimdilik ara verdiğim bir platform olacak."