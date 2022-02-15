Twitch Türkiye'nin popüler isimlerinden Anna Deniz, Twitch'e veda etti!
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Popüler Türk Twitch yayıncısı Anna Deniz Şaylan, geçtiğimiz saatlerde Twitter ve Instagram'dan takipçilerini üzecek bir açıklama paylaştı. Anna Deniz'in yaptığı açıklamada Twitch yayınlarına son verdiğini açıkladı.
Twitch'te son yılların popüler yayıncılarından Anna Deniz Şaylan, Twitch yayınlarını bıraktığını duyurdu. Anna Deniz'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, yayın hayatına son verme kararı aldığını, buna neden olacak herhangi bir kötü olayın olmadığını, artık farklı alanlarda ilgilenirken daha keyifli hissettiği fark ettiğini bildirdi.
ANNA DENİZ TWITCH YAYINLARINI BIRAKIYOR
Twitch'te 800 binden fazla abonesi bulunan Anna Deniz, Twitch yayınlarını bırakacağını bildirirken kendisine verdiği emeklerden ötürü tüm takipçilerine teşekkür etti. Anna deniz, "Geçirdiğimiz 2-3 yıl benim için öğretiler dolu oldu. Hepinizi ayrı seviyorum ve teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buralarda yine aktif olacağım. Ama Twitch şimdilik ara verdiğim bir platform olacak."
Anna Deniz Şaylan kimdir? Ünlü Twitch yayıncısı Anna Deniz'in gerçek adı ne? Anne Deniz kaç yaşında?