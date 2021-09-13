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Twitch IRL nedir? IRL yapmak anlama geliyor?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Twitch IRL nedir? IRL yapmak anlama geliyor?

Twitch'te IRL; "in real life" yani "gerçek hayatta" cümlesinin kısaltması olarak internet ortamında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Twitch IRL nedir? IRL yapmak anlama geliyor?

Twitch IRL nedir? IRL yapmak anlama geliyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. IRL kısaltması, çevrimiçi topluluk tarafından, birinin sanal yaşamını bilgisayar ekranının önünde olmadıklarında yaşadıklarından ayırt etmek için sık sık kullanılır. Birçok yayıncı için bu terim, tipik video oyunu yayınınızdan daha fazlasını izlemek isteyen izleyicileri çekmek için yararlanılabilen bir içerik biçimini de temsil eder.

TWITCH IRL NASIL YAPILIR?

IRL yayınları Twitch'te 2016'ya kadar uzanıyordu ve 2019'dan önce, bir izleyici için yayın yapmak isteyen ancak mutlaka bir oyun oynamak isteyen insanlar için IRL adlı bir kategori bile vardı. Kategori, diğerlerinin yanı sıra ASMR, sanat ve video reaksiyon yayınları gibi şeyleri kapsıyor.

Eylül 2018'de Twitch, "IRL" etiketini platformdan kaldırdı ve yerine daha spesifik alt kategorilerden oluşan daha geniş bir alan bıraktı. Twitch IRL kategorisi bazı alt başlıklar ile bu kategoriyi daha iyi anlamamızı sağlıyor.

  • Sadece sohbet
  • Yeme - içme
  • Talkshow ve podcast
  • Sanat
  • Müzik
  • Bilim ve teknoloji
  • Seyahat ve doğa
  • Spor
  • Zanaat ve el işçiliği
  • Politika
  • Özel etkinlikler
  • Fitness ve sağlık
  • Güzellik

Kategori olarak "IRL" artık platformda mevcut olmasa da, ondan doğulan kategorilerin çoğu artık Twitch ekosisteminin gelişen parçalarıdır. Belki de en iyi örnek, sürekli olarak en çok izlenen içerik biçimi olarak platformun en üstünde yer alan "Just Chatting"dir.

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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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