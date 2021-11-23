Twitch'te kara para aklayan bir yayıncı haberinin yapıldığı espor sayfasını tehdit etti

Twitch gündemini sarsan çalıntı kredi kartlarla bit bağışları üzerinden kara para aklayan yayıncılar hakkında Twitch'ten bir adım hala atılmamış durumdadır. Kara para akladığını itiraf eden bir yayıncı, yayın sırasında konuyla alakalı haber yapacak olan espor sayfalarını tehdit ederek susturmaya çalıştı.

Tehdit edilen espor haber sayfalarına birçok yayıncıdan ve diğer espor haberler i yapan sayfalardan destek geldi. Herhangi bir işlem sonucunda yanında olacaklarını da belirttiler.

YAYINCILAR TWITCH'E TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Twitch Türkiye'nin yaşanan kara para aklama olayları hakkında hala bir açıklamada bulunmaması başta yayıncılar olmak üzere birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Dün akşam Twitter'dan, Twitch'in hala bir açıklama yapmaması üzerine tepkilerini dile getiren yayıncı Ferit "wtcN" Karakya, şu sözlere yer verdi,

Twitch in artık bu kanalına bit attırma olayını yaptıklarını itiraf eden kişileri perma ya da uzun bir süre suspend uygulaması lazım. Artık bi harekete geçse keşke

"TWITCH TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR"

Beşiktaş Esports Valorant menajeri Oytun "Makoche" Şentürk ise, Twitch Türkiye'nin yönetilemediğini, "tamamen saldım çayıra mevlam kayıra bir modunda" platform olduğunu söylediği ve illegal işlerin havada uçuştuğunu Twitter üzerinden dile getirdi.

Twitch'in kara para aklayan yayıncılar hakkında harekete geçmemesi üzerine başta Ahmet "Jahrein" Sonuç olmak üzere Türkiye'deki ünlü yayıncıların birçoğu Twitch platformunu bırakıp farklı platformlara geçeceğini belirtti.

Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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