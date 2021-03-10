Twitch'te en çok takipçisi olan 5 yayıncı: Esporun öne çıkan isimleri

Son yıllarda oyun sektöründe görülen büyük yükseliş, oyuncuların oyun oynadıkları kadar yayın izlemeleri de dikkat çekiyor. Her gün milyonlarca oyun içeriği paylaşılan YouTube bu alanda hiç şüphesiz zirvede yer alıyor. Ancak, oyun yayını anlamında akla gelen yayın platformu hiç şüphesiz Twitch. Peki en çok takipçisi olan 5 Twitch yayıncsı kimdir?

Profesyonel esporcuların, popüler YouTuberların canlı yayın yapmak için tercih ettikleri platform Twitch oluyor. Son yıllarda iyice popülerliğini arttıran oyun sektörüyle birlikte Twitch'te büyük bir yükselişe geçti. Her gün onbinleri bulan izlenme sayılarını yakalayan Twitch yayıncıları, takipçi sayılarını her geçen gün katlayarak arttırmaya devam ediyor.

Oyun oynamak kadar oyun yayını izlemekte popüler kültürün bir parçası haline geldi. Mobil cihazların yaygınlaşması ve canlı yayınların kolay erişimi sayesinde kullanıcılar sevdiği yayıncıları takip edebiliyor. Peki dünyada en fazla takipçiye sahip Twitch yayıncıları hangileri? En çok takipçiye sahip 5 Twitch yayıncısını sizler için derledik...

NINJA (16.7 MİLYON TAKİPÇİ)

5 Haziran 1991 tarihinde Galler'de dünyaya gelen Richard Tyler Blevins, çocuk yaşlarda oyunlara karşı sıra dışı bir ilgi duymaya başladı. Babasının oyun koleksiyonunu keşfettikten sonra bu ilgisi daha da perçinlenen popüler yayıncı, 2009 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ninja, Halo 3'te çeşitli takımlarda turnuvalara katıldı. Bu takımlardan birkaçı espor dünyasının önde gelen ekiplerinden Cloud9, Regenades, Team Liquid ve Luminosity Gaming ekipleri şeklinde. Lise döneminde bir arkadaşının tavsiyesiyle oyun yayını yapmaya başlayan Ninja, yayıncılıkla geçen zamanın ardından yaptığı işi sevmeye başladı. Bu işi yaparak para kazanabileceğini gören Ninja okulu bıraktı ve tam zamanlı bir yayıncı olmaya karar verdi.

Diğer yayıncı arkadaşlarının Battle Royale oyunlarını oynadıklarını görünce, onlara katılan popüler isim Fortnite'ın çıkışıyla hayatının oyununa kavuşmuş oldu.

Ninja bir dönem, yayıncılık kariyerinde bu zamanlara gelmesine olanak sağlayan Twitch'ten ayrılarak Mixer platformuna geçiş yapmıştı. Mixer'in kapanmasıyla şu an tekrar Twitch'te yayın hayatını sürdüren Ninja, yayınlarında Fortnite, Call of Duty ve Valorant gibi oyunlar oynuyor.

TFUE (10 MİLYON TAKİPÇİ)

En üretken Twitch yayıncıların biri olanTurner "Tfue" Tenney listede 2. sırada yer alıyor. 2 Ocak 1998 yılında doğan Amerikalı Twitch yayıncı aynı zamanda bir espor oyuncusu. Tfue oyun piyasının popülaritesinin artmaya başladığı 2018'in başından beri Fortnite içeriği yapmaya devam ediyor. Bundan önce de Destiny, Call of Duty ve H1Z1 gibi oyunların yayıncılığını yapıyordu.

Bazı Fortnite yayıncıların aksine Tfue rekabeti seven oyuncuların bir tanesi. Odak noktası, yayıncı olmak yerine espor Fortnite oyuncusu olmak. Son yıllarda Tfue bir çok sayıda çevrimiçi ve çevrimdışı turnuvaya kazanarak başarı elde etmeyi başardı. İlk Fortnite Dünya Kupası'nda ise beklediği performansı sergileyemedi ve turnuvayı 67. sırada bitirdi.

SHROUD (9.1 MİLYON TAKİPÇİ)

Profesyonel arenada "Shroud" adıyla bilinen espor oyuncusu Micheal Grzesiek 2 Haziran 1994 doğumludur. Polonyalı eski bir Counter Strike: Global Offensive oyuncusu olan Shoud oynadığı FPS oyunlarında en iyi nişancılarından biri olarak gösterilir.

Grzesiek CS: GO kariyerine , başta Exertus ve Manajuma olmak üzere birçok ESEA ekibi ile başladı. Daha sonra Cloud ekibi ile profesyonelliğine devam etmiştir. Cloud9'u ESL One Cologne 2017'de 2. sırada ve 2016'da ESL Pro League Sezon 4'te birincilikle bitirmesine yardımcı oldu . 16 Ağustos 2017'de Cloud9 ekibinden istifa edeceğini açıkladı.18 Nisan 2018'de Grzesiek Cloud9 ve profesyonel CS: GO'dan tamamen ayrıldı. Ayrıca PlayerUnknown's Battlegrounds "Twitch Rivals" turnuvasına katıldı, ikili ekipte ikinci oldu ve 5.450 dolar ödül kazandı.

Rekabetçi bir CS: GO oyuncusu olmaktan sonra Twitch akış platformunda tam zamanlı bir yayıncılığa geçiş yaptığından beri, Grzesiek çok çeşitli oyunları oynadı. Mayıs 2020 itibariyle, platformda 7.000 saatin üzerinde akış gerçekleştirdi ve toplam 364 milyondan fazla görüş elde etti.10 Mart 2019 günü saat 12 :02'de 100.000 Twitch abonesine ulaştı - ve ertesi gün 14.000 kişi daha kazandı.

Daha sonra Twitch' den ayrılıp Mixer platformuna geçti. Daha sonra Mixer platformunun kapanmasının ardından ünlü yayıncı tekrar Twitch'e geri döndü ve aktif olarak yayınlarını burada gerçekleştiriyor.

RUBIUS (8.4 MİLYON TAKİPÇİ)



1990 yılında İspanyol Mijas kasabasında İspanyol bir baba ve Norveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocuk yaşlardaki oyun oynama sevgisi bir noktadan sonra içerik üretme arzusunu beraberinde getirdi ve çektiği videoları YouTube'da paylaştı. YouTube belli bir süre sonra kazandığı popülerliği Twitch platformuna yansıtan ünlü yayıncı, yayınlarında Fortnite, Minecraft ve GTA 5 gibi oyunları oynarken ki eğlenceli tavırları ilepopülerliğini katlayarak arttırdı. Rubius, içerik oluşturmaya 2006 yılında başladı. YouTube'da yıllar boyunca çıkarttığı içerikler sonunca büyük kitlelere ulaşan Rubius, YouTube'daki kitlesini Twitch'e aktararak şu an platformda izlenen en büyük 4. kanal konumunda bulunuyor.

XQXOW (7.8 MİLYON TAKİPÇİ)

Sosyal medyada xQc veya xQcOW olarak bilinen Félix Lengyel, 12 Kasım 1995'te Quebec, Kanada'da doğdu. Ebeveynleri, o doğduktan kısa bir süre sonra boşandı ve Felix ve erkek kardeşi, zamanlarını iki ev arasında bölerek büyüdüler.

Felix profesyonel kariyerine Kanada'da yarı profesyonel bir eSpor organizasyonu olan DatZit Gaming'de Overwatch oyuncusu olarak başladı. 2016 yılında ekibi Dreamhack Montreal 2016 Overwatch turnuvasını kazandı.

Bunun ardından Felix tekrar tam zamanlı yayına geçmeye karar verdi. Twitch yayınlarının çoğu düzenli olarak 40.000'den fazla izleyiciye sahip; Milyonlarca takipçi edinmiştir ve Twitch'te en çok takip edilen hesaplardan biridir. 2020'nin sonlarında Luminosity Gaming için içerik yaratıcısı oldu.

Felix, bir dizi uluslararası turnuvada yarıştı. 2017, 2018 ve 2019'da Kanada Takımı için Overwatch Dünya Kupası'nda oynadı. 2017'de Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu seçildi.