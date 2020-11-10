Twitch neden Neymar'ı banladı? Neymar neden banlandı? Twitch Streamerbans Neymar Jr'ı banladı!
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Twitch neden Neymar'ı banladı? Neymar neden banlandı? Twitch Streamerbans Neymar Jr'ı banladı!

10.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:09
Twitch neden Neymar'ı banladı? Neymar neden banlandı? Twitch Streamerbans Neymar Jr'ı banladı!

PSG ve Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Neymar Jr, bir süredir Twitch üzerinden yayın yapmaktaydı ancak Twitch Streamerbans Neymar'ı banladı! Neymar Jr neden Twitch'te banlandı?

Oyun yayınları söz konusu olduğunda dünyanın en popüler canlı yayın platformu konumunda yer alan Twitch, bünyesinde birçok popüler yayıncıyı barındırıyor. Twitch'teki belki de en ünlü yayıncı ise dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından tanınan Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.

Pek çok futbol otoritesi tarafından CR7 ve Messi'nin hemen ardından dünyanın yetenekli üçüncü futbolcusu olarak gösterilen Neymar'ın Twitch kariyeri ne yazık ki fazla uzun sürmedi ve Twitch, yıldız futbolcunun kanalını banladı.

Şu an için Neymar'ın Twitch'ten neden banlandığı bilinmiyor. Tahminler, Neymar'ın yayınlar sırasında müzik telifine takıldığı ve lisans ihlali gerçekleştirdiği için kanalının kapatıldığı yönünde. Yine de henüz bu konuda bir resmi açıklama yapılmış değil.

Twitch neden Neymar'ı banladı? Neymar neden Twitch'te banlandı? Twitch Streamerbans Neymar Jr'ı banladı!

An itibarıyla Neymar'ın Twitch kanalına giriş yaptığınızda "Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir." uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Neymar'ın Twitch'e geri dönüp dönemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Streamerbans.com web sitesini ziyaret ettiğimizde Neymar'ın 16 saat önce banlandığını görüyoruz. Şu an için Neymar'ın kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı ban yediği bilinmediğinden kanalın ne zaman açılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Twitch neden Neymar'ı banladı? Neymar neden Twitch'te banlandı? Twitch Streamerbans Neymar Jr'ı banladı!

TWITCH NEDEN NEYMAR'I BANLADI?

Twitch yasağın nedenini açıklamamış olsa da, hayranlar pek çok varsayımlarda bulundu. Birkaç gün önce Neymar, Brezilyalı futbol yıldızı Richarlison'dan bir telefon aldığında Twitch'te CS: GO yayınındaydı.

Neymar, 25.000'den fazla izleyici kitlesine sahipken Richarlison'ın numarasını canlı yayında gösterdi. Everton ise dakikalar içinde binlerce mesaj aldı. Twitch'in bu sebeple Neymar'ı banladığı öne sürülüyor.

Twitch kuralları, yayıncıların diğer insanlarla ilgili kişisel bilgileri paylaşmasına izin vermez ve Neymar ise bunu yapmaktan suçlu bulunmuş olabilir.

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Haber Yorumları (3)
UYGAR: adam sırf eğlencesindeydi adamın eğlencesini niye aldınız kardeş
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ŞAHİN: bu bağış almıyor diye banlamışlardır kesin
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DENİZ: Richarlison bu kadar dert etmemiştir jkgsflşda
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500
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