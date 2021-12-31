Twitch, 2021 yılının en çok izlenen yayıncılarını açıkladı! Listede Türk yayıncı da yer alıyor

Popüler canlı yayın platformu Twitch'in 2021 yılı boyunca en çok izlenen yayıncıların listesi StreamCharts sitesinde yayınlandı. Paylaşılan listenin birinci sırasında 269 milyon saat ile Kanadalı yayıncı 'xQc' yer alırken listede Türk asıllı bir yayıncı da yer almaktadır.

2021 YILI BOYUNCA EN ÇOK İZLENEN YAYINCI

2021 yılı boyunca en çok izlenen yayıncıların paylaşıldığı listede Twitch'in kralı olarak bilinen Felix "xQc" Lengyel, 269 milyondan daha fazla saat izlenerek farkla 2021 yılının en popüler yayıncısı oldu. xQc'nin istatistikleri geçen yıla göre yayında 50 saat daha az geçirmesine rağmen %78'lik bir artış yaşadı.

TÜRK YAYINCI 80 MİLYON SAAT İZLENDİ

Twitch'te HasanAbi olarak bilinen Amerika'da yaşayan Türk asıllı yayıncı Hasan Doğan Piker, 2021 yılının en iyi içerik üreticileri ve en çok izlenen yayıncı sıralamasında 80.8 milyon saat izlenerek dokuzuncu sırada yer aldı. HasanAbi canlı yayınlarında çoğunlukla siyaset üzerine yorumlar yaptığı için yayın süresinin çoğunu 'Sadece Sohbet' kategorisinde geçirmektedir.